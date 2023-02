Oltre 1200 persone a Torino in Piazza San Carlo alla performance di JR che anticipa la mostra alle Gallerie d'Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Oltre 1200 persone hanno preso parte questa mattina aallarealizzata dall’artistaper portare in Piazza San Carlo dalle vie adiacenti cinque teli, raffiguranti le immagini dei bambini incontrati durante le visite nei campi profughi dal Ruanda alla Grecia, alcuni dei quali saranno protagonisti nella mostra” in programma alledidal 9 febbraio 2023 al 16 luglio 2023.L’inedita e suggestiva performance, che ha visto per la prima volta insieme i cinque teli con le immagini dei- Valeriia (Ucraina), Thierry (Ruanda), Andiara (Colombia), Jamal (Mauritania), Mozhda (Grecia) – anticipa l’apertura della primapersonale in Italia dell’artista famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.Combinando diversi, JR porterà in mostra il suo tocco personale nel raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulla fragilità sociale. L’esposizione, curata da Arturo Galansino, occuperà circa 4.000 metri quadrati del museo di Piazza San Carlo.è inoltre inun’apertura in anteprima gratuita della mostra al pubblico dalle ore 19:00 alle ore 22:30 (ultimo ingresso ore 21:00).