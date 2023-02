OPA DeA Capital, Lorenzo Pellicioli porta in adesione 0,96%

DeA Capital

(Teleborsa) -, presidente di De Agostini e azionista di, haall'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria - promossa da Nova (veicolo di De Agostini) - 2.566.323 azioni, rappresentative dellosociale."Proprio ieri ho consegnato le mie azioni all'OPA lanciata su DeA Capital, quasi l'1% del capitale della società - ha commentato - Lee sono soddisfatto di avere aderito all'offerta che, ancora una volta, premia i tanti azionisti che, come me, hanno creduto e investito nella società"."DeA Capital ha una grande storia di crescita - ha proseguito - Da sempre supporta il tessuto economico e imprenditoriale italiano, fino a diventare socio di oltre 50 aziende, che insieme fatturano circa 4 miliardi di euro e danno oggi lavoro a 15.000 persone. Con importanti attività anche all'estero, soprattutto in Europa e in particolare nello sviluppo di nuovi progetti immobiliari.rispetto a quando è stata acquisita dal Gruppo De Agostini nel 2007, seguendo e spesso anticipando le direzioni di un mercato in continua evoluzione"."Laall'attuale posizionamento e agli obiettivi strategici della società, ma credo sia stato importante dare a tutti gli azionisti, tra cui vi sono molti risparmiatori, l'opportunità di realizzare appieno il valore che è stato creato in questi anni anche grazie al loro supporto", ha aggiunto.Il periodo di adesione all'OPA è iniziato il 23 gennaio 2023 e Al 6 febbraio , le adesioni hanno superato il 22%.