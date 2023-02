Plenitude, Dardust in scena a Sanremo con "The Blooming Symphony"

(Teleborsa) - Prosegue il percorso iniziato danel 2022, in collaborazione con Rai e Rai Pubblicità, volto a migliorare l'efficienza energetica del Festival di Sanremo. Anche quest'anno la Società ha deciso di esseredella kermesse musicale.Nell'attesa dell'apertura del Festival Plenitude ha organizzato, presso il Forte Santa Tecla, un'esibizione dedicata al tema della natura che, grazie all'energia e all'aiuto della tecnologia, si trasforma in musica.Lo showha vistomusicista e produttore musicale di fama internazionale con all'attivo collaborazioni con alcuni dei più noti nomi della musica italiana, suonare "al ritmo della natura" con tracce prodotte grazie ad impulsi elettrici emessi proprio da piante e fiori.sviluppati dall'omonima azienda italiana, sono in grado di rilevare le variazioni elettriche tramite sensori posizionati su foglie e fusto, elaborando il segnale e convertendolo in note, in modo tale da creare una vera e propria composizione musicaleGli impulsi elettrici naturali tradotti in note diventano così rappresentazione di come, nel rispetto della natura, si possa produrre energia – proprio come accade con il sole e il vento.