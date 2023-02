TIM, Giorgetti: "Su KKR valuteremo interessi generali"

(Teleborsa) - "Credo che non potremo giudicare l'offerta di Kkr, che per altro ancora non conosciamo dettagliatamente, esclusivamente secondo i principi di redditività o profitto perché la rete è un'infrastruttura strategica per il Paese ed è in questo aspetto che bisogna capire come vengano garantiti gli interessi generali". È quanto ha affermato ilcommentando l' offerta non vincolante del fondo americano Kkr per NetCo Mentre il Governo cerca di mantenere un ruolo di vigilanza e di controllo strategico, la Borsa sembra scommettere su unae continua a tenere in tensione il titolo. Uno scenario in cui i sindacati, che vedono il riassetto come l'anticamera dei licenziamenti, si mettono di traverso.Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Sole24Oresarebbe valutata tra 10 e 12 miliardi (con 2 miliardi di differenza che sembrano essere l'earn out legato alla possibile successiva fusione con Open fiber);1,25 miliardi e quindi il complemento a 20 miliardi (6,75 miliardi) per la rete primaria (ex-backbone). Sempre secondo i rumor l'offerta di Kkr offrirebbe al Governo, una serie di poteri di controllo strategico e supervisione "che rendono più credibile l'offerta – commentano gli– anche alla luce delle dichiarazioni del ministro delle Finanze Giorgetti che ha parlato della necessità per il governo di assicurarsi il controllo strategico dell'asset (più che il controllo del capitale)".Si attendono orache starebbero lavorando per presentare una, data in cui ilha riconvocato il cda per decidere sull'offerta e dare eventualmente il via libera alla due diligence di 4 settimane. "La possibilità di avere due offerte per la rete rimane lo scenario a nostro avviso più probabile e a nostro avviso più interessante per il titolo – sottolineano gli analisti – aumentando il potere negoziale di Tim da un valore di partenza che sembrerebbe risultare coerente con le nostre ipotesi".. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,insieme a quelli di categoria delle tlc, hanno chiesto "un urgente incontro" al Governo "per acquisire degli aggiornamenti tangibili su questa delicata ed articolata situazione" e per "avere ragguagli anche rispetto ai tavoli tecnici" che si sono svolti al ministero delle Imprese. Al centro – fanno sapere i sindacati – vi è "il futuro occupazionale di oltre 80mila occupati, decine di migliaia di lavoratori che lavorano per il gruppo Tim ed il suo vasto indotto, e la stabilità degli assetti occupazionali ed industriali del settore delle telecomunicazioni".