TIM on air per la potenza e velocità del 5G, testimonial Matteo Berrettini

(Teleborsa) -scegliendo comei. Il campione italiano scende in campo per la velocità e la potenza della, con il massimo della tecnologia e assistenza dedicata. E come sottofondo la nuova hit dei Måneskin "Gossip".Il, in onda sulle principali Tv nazionali, lancia lache consente ai clienti di acquistareal prezzo di uno. Tra i device previsti dall’offerta: il Motorola edge30 neo, il Samsung Galaxy A23, lo Xiaomi Redmi 10 5G e il Realme 8 5G.Lo spot fa parte dellacon la quale TIM vuole mettere l’accento sulle connessioni che uniscono le persone, uguali o diverse tra loro, vicine o lontanissime. Perché la connessione vera è quella che fa superare la distanza e le differenze. Per questo TIM lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili.