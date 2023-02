Wall Street debole in attesa di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 33.891 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 4.111 punti. In rosso il(-0,87%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,56%.Gli investitori attendono undavanti all'Economic Club di Washington nella giornata di martedì. I mercati hanno interpretato una serie di suoi commenti sulla disinflazione durante la conferenza stampa post-riunione della scorsa settimana come accomodanti. Saranno cercate conferme a quelle parole.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,42%),(+1,32%),(+0,97%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%.Calo deciso per, che segna un -2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,96%),(+1,96%),(+1,46%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,18%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,65%.Scende, con un ribasso del 4,31%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,64%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61,5 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 376K barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti).