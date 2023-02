Circle, commessa da 500 mila euro per servizi di Port Community System

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che un altro(dopo quello annunciato a gennaio 2023 ) ha commissionato. La commessa vale oltrein 4 anni (quadriennio 2023-2026)I servizi di Port Community System consentono diportuale connettendo digitalmente i diversi attori della comunità di un porto - dall'Autorità Doganale agli spedizionieri, dai fornitori di trasporto alle aziende ferroviarie, dagli operatori logistici dell’ultimo miglio ai terminal."Siamo estremamentee di come, anche sotto la spinta positiva degli operatori internazionali, sempre più esigenti sugli strumenti full digital, si stiano concretizzando tante iniziative - ha commentato l'- Circle sta dimostrando una volta di più, in questa fase cruciale del percorso evolutivo Connect 4 Agile Growth, di saper cogliere le opportunità di cui il settore della digitalizzazione logistica è foriero grazie alla qualità delle proprie risorse e dei servizi offerti, e in virtù della sua proposta che il mercato riconosce come distintiva".