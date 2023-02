Energia, Starace: inizia partita dell'elettrificazione dei consumi e abbiamo la rete migliore del mondo

Enel

(Teleborsa) - "La competizione nel settore elettrico è guidata da driver tecnologici. Un'economia è competitiva se ha una fonte di energia stabile affidabile e a buon mercato". Così, Amministratore Delegato di, nel suo intervento in occasione della presentazione dello studio Enel Foundation realizzato con Althesys ed Elettricità Futura “”.Nel, ha aggiunto, "abbiamose ci concentriamo sui punti di forza. Siamo forti nella digitalizzazione della rete, abbiamo intelligenza, capacità di innovare e imprenditorialità". Starace ha però evidenziato che in alcuni casi "l'ha maggior riconoscimento all'estero che nel nostro Paese". "Dovrebbe preoccuparci che un'industria energetica italiana competitiva vada all'estero perché non vede in Italia le opportunità di crescita", ha proseguito. "Adesso inizia un'altra partita però: quella dell'elettrificazione dei consumi. Le reti elettriche diventano fondamentali. L'Italia ha la migliore rete digitale del mondo, senza esserne cosciente", ha sottolineato l'Amministratore delegato di Enel."Abbiamo superato il milione dil'anno scorso. L'Italia è capace di fare quello che altri Paesi non hanno. Questo ci consente di fare alcune osservazioni. È possibile continuare a far penetrare energia nei sistemi, possibile far convivere macchine elettriche e pompe di calore se la rete è digitalizzata, a patto di mettere in circolodiffusi", ha aggiunto.