Eventi e scadenze dell'8 febbraio 2023

(Teleborsa) -UE - Consiglio Affari generali - I punti all'ordine del giorno del Consiglio saranno le relazioni UE-Regno Unito e il prossimo Consiglio europeo straordinarioHospitality - Il Salone dell’Accoglienza - Si svolge a Riva del Garda la 47a edizione della Fiera con 585 espositori nelle quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e nelle tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino e dell'olioConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della CompetitivitàCia-Agricoltori Italiani - "Agricolture al centro" - IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani con focus su Reddito, Clima, Aree rurali e Infrastrutture. Intervengono, tra gli altri, il presidente nazionale di Cia, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR. L'evento si svolge a Roma10:00 - Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana - Presentazione dello studio Enel Foundation realizzato con Althesys ed Elettricità Futura a Roma. Intervengono gli AD di Althesys e di Enel, il Presidente di Elettricità Futura, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo