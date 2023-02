Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026: siglato accordo tra Eni e Fondazione Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Laedannunciano di aver firmato un accordo destinato a supportare iEni si è posta l'obiettivo di raggiungereda processi industriali e prodotti grazie a una concreta e articolata strategia di decarbonizzazione, e già oggi offre una varietà di prodotti, servizi e soluzioni decarbonizzati che metterà a disposizione della Fondazione. Quelli di Milano Cortina 2026 – evidenzia Eni in una nota – saranno Giochi Olimpici e Paralimpici che abbracceranno territori e culture diverse su un arco di 22mila chilometri quadrati, in ottica di sostenibilità utilizzeranno il 93% degli impianti già esistenti e sarà un'edizione vicina all'equilibrio di genere, con il record di eventi femminili.Attraverso la partnership con il più grande evento che l'Italia ospiterà nei prossimi vent'anni Eni – si legge nella nota – "vuole confermare il proprio impegno per il futuro del Paese e per un'energia sempre più sostenibile, attraverso una transizione equa che crei valore nel lungo termine e consenta a tutti di accedere a un'energia affidabile e più pulita, contribuendo così a una maggiore salvaguardia dell'ambiente"."Le Olimpiadi Invernali 2026, a tre anni dall'avvio, hanno già parecchi primati – ha commentato– e sono tutti in linea con i valori a cui ci ispiriamo. Dall'economia circolare, che ispira la scelta di riutilizzare in maggior parte sedi già esistenti, all'impiego dei nostri biocarburanti fino al nostro approccio alla diversità di genere e inclusione. Il nostro supporto sarà orientato a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 più sostenibili"."Siamo felici – ha dichiarato– che un player come Eni abbia deciso di accompagnare la Fondazione Milano Cortina 2026 abbracciando l'ambiziosa sfida di organizzare un'edizione impeccabile dei Giochi. A tre anni dal 6 febbraio 2026, giorno di apertura delle Olimpiadi, ecco un altro ingresso di valore nella nostra squadra e un'iniezione di energia nel percorso verso un evento che ci metterà al centro dell'attenzione del mondo"."Avere accanto un partner come Eni – ha detto– rappresenta, per noi e per tutto il Paese, un attestato del grande interesse e della grande attesa di tutti gli Italiani per i prossimi Giochi. Siamo orgogliosi di poter fare squadra con una grande azienda, che sposa in pieno i nostri valori e investe lungo due direttrici: quella della decarbonizzazione e quella della promozione dell'interesse nazionale. Una comunione d'intenti perfetta verso lo stesso obiettivo".