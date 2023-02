Incentivi auto, esaurite le risorse per quelle di fascia 61-135 g/km di CO2

(Teleborsa) - A meno di un mese dal via alle prenotazioni per i concessionari, in base ai dati pubblicati sul sito Ecobonus del Mimit sono esaurite le risorse destinate nel 2023 ai veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro.Esauriti anche i 5 milioni per ciclomotori e motocicli non elettrici. Restano invece quasi intatti i fondi per le auto ibride plug-in (emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2), pari originariamente a 235 milioni ora ridotti a 219 milioni, e quelli per le auto elettriche (con emissioni da 0 a 20 grammi di CO2), originariamente a 190 milioni oggi ridimensionati a 174 milioni. Hanno avuto un discreto successo le due ruote elettriche: gli incentivi pari a 35 milioni sono ridotti a quasi un terzo a poco meno di 12 milioni di euro.Nel 2023 lo Stato ha reso complessivamente disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, motocicli e ciclomotori e veicoli commerciali. Le risorse erano previste dal Dpcm del 6 aprile 2022 e dalla Legge di Bilancio 2021.