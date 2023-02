Milano positiva assieme ai mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sotto la lente del mercato ancora le banche centrali con Fed e BCE che proseguiranno nel rialzo dei tassi.Il Presidente della Fed, Jerome Powell, intervenendo all'Economic Club di Washington, ha parlato di inflazione in calo. Il banchiere ha sottolineato che saranno probabilmente necessari altri aumenti dei tassi di interesse e che la Federal Reserve non ha alcuna intenzione di modificare il suo obiettivo di inflazione al 2%. Ci vorrà fino al 2024 per far scendere l'inflazione vicino al 2%, ma il 2023 "sarà un anno di significativo calo dei prezzi".Tra gli eventi odierni, focus sula conferenza stampa della vigilanza bancaria della BCE sugli Srep 2022. Nel frattempo proseguono le trimestrali: tra quelle in Italia occhi sui conti di. Quest'ultima ha chiuso l'anno in perdita , ma il trimestre è oltre le attese.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Lieve aumento dell', che sale a 1.884,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,08 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,11%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,62%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.549 punti. Sale il(+0,71%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,64%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,83%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,11%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,11%.In luce, con un ampio progresso del 2,05%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,31%),(+2,47%),(+2,18%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Tra i dati00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥)08:45: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%).