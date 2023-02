Tokyo debole, pesano trimestrali. Misto resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude sotto la parità la Borsa di, sulla scia si una serie di trimestrali negative tra cui quelle di Sharp e Softbank. I cali sono tuttavia contenuti per via della chiusura in forte rialzo di Wall Street dopo l' intervento del Presidente Fed, Jerome Powell , all'Economic Club di Washington, che ha parlato di inflazione in calo.L'indice giapponesescambia con un -0,31%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,40%.Sulla parità(-0,04%); sale(+1,22%).Positivo(+0,72%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,36%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,16%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,49%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 98 Mld ¥; preced. 1.804 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)00:50: PIL, trimestrale (preced. -0,2%).