Aeroporto Bergamo, SACBO avvia lavori collegamento terminal con futura stazione treni

(Teleborsa) -il primo embrione della nuova infrastruttura di, con l’obiettivo di disporre del collegamento in treno con Milano, la società di gestione dello scalo bergamasco, si è attivata perche permetteranno di realizzare entro l’inizio del 2024 il, lungo circa 80 metri e profondo quattro,, che disporrà di quattro binari garantendo fino a sei corse ogni ora. Il tunnel sarà dotato di unL’intervento, per la cui esecuzione Sacbo hadi euro, èuna volta assegnati i lavori per la costruzione della linea ferrata."L’arrivo del treno è fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto e per un suo miglior inserimento nel tessuto provinciale e regionale, nonché sul piano delle relazioni con Bergamo e Milano - ha spiegato il presidente di Sacbo,- L’intenzione è evitare sovrapposizioni tra il nostro cantiere e quello futuro di Rfi: per questo motivo abbiamo fatto in modo che i lavori partissero nelle prossime settimane, così da concluderli per l’inizio del 2024".