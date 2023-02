AI, Ministero del Turismo sceglie le tecnologie di Almawave

Almawave,

(Teleborsa) -, leader, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data,relativa alla fornitura di tecnologie di machine translation (traduzione automatica), basate sull’Intelligenza Artificiale.Il, permetterà la traduzione multilingua dei contenuti del sito ufficiale del turismo italiano www.italia.it.Grazie alle tecnologie di AI e ai modelli di machine translation del Gruppo Almawave, opportunamente addestrati e integrati con servizi professionali per garantirne la massima qualità, il Ministero del Turismo potrà disporre di un servizio di traduzione automatizzata ditutte le notizie e informazioni che saranno pubblicate sul portale. Le lingue abilitate saranno l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e il portoghese.Il sito sarà implementato con contenuti e informazioni come previsto dal progetto per il Tourism Digital Hub (TDH), il portale digitale nato per innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese, consentendo il collegamento dell’intero ecosistema del settore. Tra gli obiettivi principali quello di incrementare flussi, destinazioni e spesa, migliorando la qualità dell’offerta turistica italiana.Il progetto del Tourism Digital Hub si inserisce tra le iniziative finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per 114 milioni di euro, e rientra nella missione dedicata a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.