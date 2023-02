Bankitalia: aumentano a dicembre i tassi interesse sui finanziamenti alle imprese

(Teleborsa) - Prestiti in frenata a dicembre ealle famiglie, anche se il livello resta vicino al top degli ultimi 8 anni raggiunto a novembre., invece, il, in linea con la stretta monetaria decisa dalla BCE. Questa la fotografia scattata dall'ultima pubblicazione statistica dellasu Banche e Moneta.a dicembresui dodici mesi dal 3,4% del mese mese precedente. Più in dettaglio,sono aumentatiin rallentamento dal 3,7% del mese precedente, mentre quelli allehanno registrato unarispetto alla crescita del 2,7% rilevata il mese precedente.Anche sul fronte della raccolta si registra un ulteriore rallentamento, con iche sonosui dodici mesi dopo il -0,3% in novembre; lasi èdopo il -2,9% del mese precedente., si registra un leggero calo: ilegati all'acquisto di abitazioni (comprensivi di spese accessorie, TAEG) sonodal 3,55% di novembre, mentre quelli sulle nuove erogazioni disono poco variatidal 9,25% precedente.I tassi di interesse praticatinon finanziarie sono invecedel mese precedente, con una differenza di, pari all'aumento dei tassi di riferimento deciso dalla BCE. I tassi sui finanziamenti di importodi euro sono stati pari almentre i tassi sui prestiti disi sono collocati alsul complesso dei depositi invece si sono attestatidallo 0,42% del mese precedente.