BPER e Value Track tracciano un bilancio delle IPO nel 2022: cosa aspettarsi nel 2023?

(Teleborsa) -, ha presentato questo pomeriggio presso la propria Sede di Milano la, sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022., Managing Partner e co-Founder di Value Track, ha evidenziato le principali dinamiche che hanno condizionato l’economia italiana ed il mercato dei capitali. Nel 2022, il mercato azionario italiano ha registrato unadel numero dellee dellacomplessiva rispetto al precedente anno, così come delle(aumenti di capitale in opzione e ABB), a fronte di un"Le IPO sono influenzate dalla tonicità die mercato ed i mercati non sono andati bene nel 2022, perché sono stati influenzati da tutto quello che c'era intorno a livello macroeconomico, la guerra Russia-Ucraina, l'andamento dei prezzi energetici. Quindi tutti elementi che hanno determinato incertezza e pesantezza del mercato azionario", ha spiegato Greco, aggiungendo "questo ha però accentuato la differenza di valutazione fra il mercato private ed il mercato public".Alla riduzione delle IPO ha fatto eco unain fase di quotazione ed unin fase di sottoscrizione.Grazie al contributo dei relatori sono staticon une sul loro potenziale impatto sugli emittenti PMI e sui loro strumenti finanziari.Il nostro augurio è che nel 2023 possano vincere le IPO. IN realtà, il numero di delisting non è molto diverso da quello che si è avuto negli altri anni, è un percorso fisiologico che può far parte dello sviluppo di una società, ma quello che è importante è che Borsa continui a rendere i propri mercati attrattivi alle nuove società che vogliono abbracciare questa opzione", ha affermato, Responsabile Mid&Small cap Primary Markets di Borsa Italiana."I rischi ESG sono diventati parte del dialogo comune fra banca ed impresa, sia pe runa spinta regolamentare da parte delle banche sia per una consapevolezza dell'impresa che essere sostenibili ha una conseguenza diretta sulla propria capacità di essere un operatore economico con risultati interessanti", ha sottolineato, CEO di Cerved Rating Agency.All’introduzione di, Responsabile Corporate & Investment Banking di BPER Banca, sono seguiti gli interventi di, Senior Research Analyst di Assogestioni,, Professore Ordinario dell’Università Cattolica, Direttore e Vice Presidente della Fondazione Edison,, Professore Ordinario e Direttore del Centro Studi Economica Applicata (CSEA) dell’Università Cattolica e, CEO di Cerved Rating Agency. Ha chiuso i lavori, Responsabile Mid&Small cap Primary Markets di Borsa Italiana."BPER Banca - ha affermato Mandelli - si è di recente dotata di una, che ha previsto, in particolare, l’introduzione dellada me guidata; lo scopo è stato quello di riunire in un unico centro di responsabilità le migliori competenze corporate di gruppo e la gestione diretta dei clienti di elevata dimensione"."Nell’ambito del sistema di offerta che coordiniamo,è stata data e verrà data, ai prodotti e servizi dialle imprese clienti del gruppo", ha proseguito Mandelli, parlando di "un segnale tangibile della volontà del gruppo di incrementare ulteriormente la sua capacità di servire i propri territori anche attraverso l’introduzione e lo sviluppo di modelli di servizio specialistici e l’ampliamento del proprio sistema d’offerta".