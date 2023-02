Buzzi Unicem, EBITDA ricorrente 2022 migliore delle previsioni

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali, ha comunicato che lesi sono attestate a 28,3 milioni di tonnellate nel 2022, in contrazione (-9,2%) rispetto all'esercizio 2021. Lepreconfezionato, pari a 11,5 milioni di metri cubi, sono risultate anch'esse in riduzione rispetto ai volumi dell'anno scorso (-5,2%).L'effetto prezzo positivo ha più che compensato quello negativo dovuto alla contrazione dei volumi, portando ildell'esercizio da 3.445,6 a 3.995,5 milioni (+16%, +9,6% a cambi e perimetro costanti).Viene previsto unpari a circa 880 milioni, migliore delle previsioni, di cui 72 milioni dovuti all'effetto cambio favorevole.Rispetto alla previsione di inizio novembre, "le variazioni favorevoli hanno riguardato, favorita sia dal credito di imposta dedicato alle imprese energivore sia dall'effetto prezzi-costi sulla valutazione del magazzino, e gli, dove l'ulteriore arrotondamento al rialzo dei prezzi di vendita nell'ultimo trimestre ha più che compensato la discesa dei volumi", sottolinea la società.Laa fine 2022, comprese le attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva e ammonta a 288,2 milioni, in aumento rispetto ai 235,5 milioni di fine 2021, ma in diminuzione rispetto al dato relativo ai primi nove mesi del 2022 (328 milioni).