Canone RAI, Giorgetti: anno prossimo via dalla bolletta

Giancarlo Giorgetti,

(Teleborsa) - "Quest'anno io mi sono preso lae ho preso un, perchè siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dallaLo ha detto il ministro dell'Economiaparlando ad un evento elettorale della Lega a Roma.Nella bolletta della luce ormai dal 2016, ilè stato definito anche dall'Ue unpoichè non legato ai consumi di elettricità esprimendosi in favore di una separazione dei. Del resto, la decisione di inserirlo all'interno della bolletta ha scatenato non poche polemiche - che si sono trascinate nel corso di questi anni - da parte di quanti hanno continuato a chiederneIntanto, numeri alla mano, dalll’ultimo report dell’Area Studi di Mediobanca su Media & Entertainment a livello internazionale, emerge che per guardare la RAI si sborsa comunque il canone più basso, inferiore anche alla media europea (0,25 euro al giorno per abbonato contro gli 0,32 euro medi).ad esempio, la tv pubblicaNel corso dell'evento della Lega, il ministro dell'Economia Giorgetti ha anche parlato di un altro dei temi di strettissima attualità, ilconfermando che sono al vaglio dell'esecutivo nuove misure a sostegno delle famiglie: "