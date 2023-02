Case green, oggi primo voto dell'Europarlamento: la posizione dell'Italia

(Teleborsa) - Iavranno la possibilità di chiedere alla Commissione Ue di valutare una(dai prezzi delle materie prime troppo elevati alla scarsa disponibilità di manodopera qualificata) nell'ottica di poter ottenereai target fissati dalla direttiva EPBD che passerà da una revisione degli standard minimi da centrare.Deroghe che potranno essere applicate fino a un massimo del 22% degli immobili ( nel caso dell'Italia,residenziali) e che comunque non potranno andare oltre la scadenza delE' questa ladalraggiunto pochi giorni fa.Oggi la commissione Industria dell'Europarlamento voterà la sua proposta di direttiva sulla performance energetica degli edifici, che prevede ilIl testo dovrebbequindi gli eurodeputati potranno cominciare il negoziato con la Commissione europea e la presidenza svedese in rappresentanza degli Stati, per arrivare a un compromesso tra le tre posizioni.La sintesi al voto oggi si basa su un accordo tra Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra. Contrari Ecr (di cui fa parte FdI) e Id (di cui fa parte la Lega). Anche Forza Italia si è sfilata dalla posizione della sua casa politica, il Ppe. Nonostante "come Partito popolare europeo abbiamo ottenuto alcuni correttivi - ha dichiarato l'eurodeputato FI Massimiliano Salini -"Il compromesso è peggiorativo rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea - ha concluso -dovrà scontrarsi con lasulleCosì Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.ha aggiunto"tutelando il valore degli immobili e non imponendo in tempi insostenibili onerosi lavori ai privati. Su questo non possono esserci dubbi", ha concluso.