Credit Suisse, perdita di oltre 7 miliardi nel 2022

(Teleborsa) -archivia il quarto trimestre una perdita netta di 1,4 miliardi di franchi svizzeri e risultache avevano stimato un rosso di 1,3 miliardi.Il rosso dell'intero anno si attesta a 7,3 miliardi di franchi svizzeri.“Il 2022 è stato un anno cruciale per Credit Suisse. Abbiamo annunciato il nostro piano strategico per creare una banca più semplice e mirata, costruita attorno alle esigenze dei clienti e da ottobre lo stiamo attuando a ritmo sostenuto" - sottolinea il-. "Abbiamo raccolto con successo circa 4 miliardi di franchi svizzeri di capitale, abbiamo accelerato il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di costo e stiamo facendo notevoli progressi nella radicale ristrutturazione della nostra Investment Bank", aggiunge il tiop manager.Il titolosi muove al ribasso sulla piazza di Zurigo mostrando una perdita del 6,24%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,17 CHF con primo supporto visto a 2,978. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,907.