Cy4Gate, nuovo contratto su Decision Intelligence da 9 milioni

Cy4Gate

(Teleborsa) -- gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360° ha siglato un importante contratto estero per la fornitura dei sistemi di Decision Intelligence.Ilacquisito ammonta a 9 milioni di euro per laContinua il percorso di internazionalizzazione di Cy4Gate che – grazie al proprio offering modulare e flessibile e con tecnologia italiana – riesce a soddisfare nicchie di mercato molto sfidanti.Gli importanti successi del Gruppo in termini di Order Intake realizzati già in questa fase iniziale dell’anno evidenziano come il business model sia ancorato a solidi fondamentali.Peraltro, questo successo che segue al closing dell’operazione di acquisizione della società francese Diateam, annunciata due settimana fa, conferma come il gruppo Cy4Gate abbia orientato la propria proposizione di valore al cliente sulle tecnologie, per essere un cyber hub a 360° di piattaforme abilitanti la decision intelligence e la cyber security, sviluppati internamente e interamente proprietari, che indirizzano i bisogni degli omonimi mercati ad alta crescita e alti margini, tanto nel settore pubblico che delle corporate, in Italia e all'estero, concompetenze e tecnologie 100% “made in Europe”.