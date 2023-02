Debole la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta debole per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche, dopo il finale al ribasso di Wall Street, con gli investitori preoccupati per il fatto che la Federal Reserve possa continuare nella sua aggressiva stretta monetaria.L'indice giapponesescivola dello 0,17% mentre, al contrario, avanza con forza, che continua gli scambi all'1,57%.Buona la prestazione di(+1,33%); in lieve ribasso(-0,21%).Consolida i livelli della vigilia(+0,08%); in frazionale calo(-0,58%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,24%.Il rendimento dell'scambia 0,49%, mentre il rendimento per ilè pari 2,9%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)00:50: PIL, trimestrale (preced. -0,2%).