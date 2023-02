Eventi e scadenze del 9 febbraio 2023

Ascopiave

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Profilo

Banco di Desio e della Brianza

Baxter International

Bff Bank

Buzzi Unicem

Enel

Expedia Group,

Gefran

Illimity Bank

Intred

Kellogg

Mediobanca

Motorola Solutions,

Paypal

Pepsico,

Philip Morris International

Piquadro

Racing Force

Ralph Lauren

S&P Global,

Sanlorenzo

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza - Si svolge a Riva del Garda la 47a edizione della Fiera con 585 espositori nelle quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e nelle tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino e dell'olioCia-Agricoltori Italiani - "Agricolture al centro" - IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani con focus su Reddito, Clima, Aree rurali e Infrastrutture. Intervengono, tra gli altri, il presidente nazionale di Cia, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR. L'evento si svolge a RomaBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionaliUE - Consiglio Europeo Straordinario - Al Consiglio Europeo straordinario i leader dell'Ue discuteranno sulla gestione comunitaria dei flussi migratori e sul piano anti-inflazione degli Stati Uniti11:00 - Corte dei Conti - Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 - La cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 si svolgerà a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività dell'Istituto nel 2022. Interverranno il Procuratore generale, Angelo Canale, e la Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi11:00 - Indagine sulla percezione di sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane - La presentazione si svolge al FrecciaLounge di Roma Termini. Interverranno Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia17:30 - Equita - Eccellenze Piemontesi e Finanza Straordinaria - Crescita e creazione di valore: come la finanza d’impresa e l’M&A possono accelerare e supportare il rilancio delle eccellenze del Piemonte. Organizzato da Equita, l'evento si svolge a Torino e intervengono, tra gli altri, il CEO di Equita e il Presidente Esecutivo di Newlat. Aprono i lavori Silvia Foa (Investment Banking Managing Director, Equita) e Antonio Scarabosio (Partner, Equita K Financesi).Tesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Incontro in videoconferenza, alle ore 16.15, con il Presidente, Nicola Cecconato, per la presentazione del piano strategico 2022 - 2026.,- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio