Fastweb, ricavi 2022 a 2,4 miliardi (+4%), crescono i clienti

(Teleborsa) - Il 2022 si è chiuso perconche si sono attestati a 2.482 milioni, in aumento del 4% rispetto all'anno scorso. In aumento anche i margini con l' EBITDA che si attesta a +3% rispetto a fine 2021.Continua la crescita a doppia cifra del segmento mobile che segna un aumento del 25%. Importanti risultati anche in ambito ESG, con il superamento di tutti gli obiettivi della Società Benefit fissati per il 2022.Negli ultimi dodici mesi la società ha acquisitocomplessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari a un incremento del 12,7% del totale della base clienti rispetto al 31 dicembre 2021. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 3% a 3,14 milioni di clienti", segnala Fastweb nella nota dei conti.A fine 2022 il FCF Proxy (calcolato come EBITDAaL - Capex) si attesta a 181 milioni di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2021.