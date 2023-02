Fisco, Meloni annuncia una rivoluzione: governo già a lavoro su legge delega

(Teleborsa) - In un'intervista al direttore del Sole 24 Ore, la presidente del Consiglio,, ha annunciato una rivoluzione del. "Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente, e fare in modo che l'si combatta prima ancora che si realizzi", ha spiegato Meloni aggiungendo che il Governo sta lavorando ad una "legge delega che toccherà tutti i settori della" e che "metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc".L'impegno, "compatibilmente con lea disposizione", è di "proseguire nella direzione di tagli consistenti al cuneo fiscale" e di "sostituire ilcon misure concrete di contrasto alla" dato che "ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nato", ha aggiunto la presidente del Consiglio. Più in generale la priorità per il 2023 è che sia "l'anno delle grandi riforme che l'Italia aspetta da tempo ma che nessuno ha avuto il coraggio di fare".Secondo Meloni, “le agenzie fiscali con tutte le banche dati che hanno a disposizione possono tranquillamente stimare ildellecon cui potranno sedersi a tavolino e dire loro: ‘Tu per due anni paghi quel dovuto e se fatturi di più non mi dai nulla, in cambio non ti sottopongo a controlli'”. “Se il contribuente rifiuta sarà soggetto a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per lee le, invece, occorre incentivare la ‘cooperative compliance’, ovvero un istituto già esistente che prevede che Agenzia delle Entrate e impresa si confrontino preventivamente. Questa potrà rappresentare anche una opportunità per i professionisti e diventare la vera cinghia di trasmissione tra amministrazione finanziaria e contribuente", ha spiegato.Per quel che riguarda il, "da parte del Governo – ha assicurato – c'è la massima attenzione al tema, ma una Nazione con un debito pubblico elevato come il nostro non deve perdere di vista ladella finanza pubblica". “Al momento la situazione finanziaria italiana è sotto controllo: nonostante i tassi d'interesse della BCE in rialzo, loè basso e il debito non è esploso. In ogni caso, noi vogliamo agire al più presto: con il ministro Giorgetti stiamo lavorando per mettere al sicuro il nostro debito da nuovi shock finanziari e attrarre la fiducia dei risparmiatori e degli investitori, anche nel medio periodo", ha sottolineato Meloni."Vogliamo ridurre ladai, aumentando il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote di debito”, ha aggiunto. "L'unica strada per rendere sostenibile un debito elevato come il nostro è la crescita economica, non le politiche di cieca austerità viste negli anni passati", ha ribadito.