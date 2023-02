ICF acquisisce ramo d’azienda di Tessitura Langè

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ICF) - società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico - ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita tra la stessa, in qualità di acquirente, e Tessitura Langé, in qualità di venditrice, avente ad oggetto il ramo d’azienda di quest’ultima relativo all’attività di finissaggio e nobilitazione di tessuti e commercio di filati, tessuti e prodotti tessili in genere.Tessitura Langè nel 2022 ha realizzato ricavi per circa euro 10 milioni, in crescita di circa il 25% rispetto a euro 8 milioni del 2021, producendo oltre 4 milioni di metri lineari di tessuto. Il complesso delle attività oggetto dell’Operazione è stimato avere prodotto una marginalità positiva. Il piano di aggregazione prevede lo sfruttamento di rilevanti sinergie commerciali ed industriali.Ildovuto da ICF sarà pari a Euro 1.760.431,10, a cui si dovrà aggiungere l’importo delle rimanenze e del magazzino scorte alla data di esecuzione, il tutto soggetto agli usuali aggiustamenti alla data di esecuzione dell’Operazione sulla base dell’esatta composizione del ramo d’azienda. Il- che avverrà con utilizzo di mezzi propri - è previsto avvenga in due tranche: la prima, alla data di esecuzione e la seconda, entro 12 mesi dalla data di esecuzione.Il contratto di compravendita prevede, inter alia, un set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Tessitura Langè, usuali in questa tipologia di operazioni, e il conseguente obbligo di indennizzo a favore di ICF.L’Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, sarà eseguita non oltre il 30 aprile 2023.Nell’Operazione, ICF è stata assistita da Pedersoli con un team composto da Francesca Leverone e Elisa Bertoni e, per gli aspetti finanziari e ambientali, rispettivamente, da BDO e TAUW. Tessitura Langè è stata assistita dallo studio legale Calcaterra Cozzi, nella persona di Paola Calcaterra. Il Notaio dell’Operazione è Manuela Agostini dello Studio Notarile Agostini – Chibbaro.