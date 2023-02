Iveco, Standard Ethics assegna primo rating di sostenibilità

Iveco

(Teleborsa) - Standard Ethics ha emesso ilsu, gruppo che opera nel settore dei trasporti e dei veicoli commerciali. Si tratta del quinto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la Società "appare muoversi nel perimetro di un modello di Sostenibilità delineato dalle indicazioni internazionali. Vengono considerati obbiettivi socio-ambientali in linea con le richieste globali. Lecoprono i temi ESG (Environmental, Social and Governance) rilevanti. Laextra finanziaria è standard, in linea con le buone pratiche".Il consiglio di amministrazione "ha raggiunto une funzionale anche alla mitigazione degli effetti del voto maggiorato, il quale è stato valutato nel contesto di una società con un ampio flottante".Sempre in riferimento alla composizione quali-quantitativa dell'organo apicale, gli analisti si attendono "implementazioni verso il raggiungimento della".