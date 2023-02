Manifatturiero italiano, prossimi mesi cruciali per capire se rallentamento è alle spalle

(Teleborsa) - Nei2022 il(deflazionato) è, nonostante la frenata dell'ultima parte dell'anno (-1,1% nel bimestre ottobre-novembre), in linea con il rallentamento della produzione. L'si conferma, fra le grandi manifatture europee, quella(-0,5% rispetto ai primi 11 mesi del 2019, a fronte di Spagna -1%, Francia -4,9% e Germania -5,7%, condizionata dalla lenta ripresa dell'automotive). È quanto emerge dall'analisi dei settori industriali realizzata da Prometeia e Intesa Sanpaolo.Ancora migliore il(+15,9% nei primi 11 mesi, dopo il +22% del 2021), sostenuto dalla spinta dei prezzi (+13%) che è andata comunque affievolendosi nel corso dell'anno, in particolare nei settori a monte delle filiere, a fronte di un'accelerazione dei listini di vendita in quelli a valle.Performance positiva anche per i risultati sui: nei primi 10 mesi del 2022, l'export di beni manufatti ha registrato un +19,4% a valori correnti (+6,5% a prezzi costanti), grazie al traino dei partner UE e al rilevante contributo degli Stati Uniti, dove l'Italia ha mostrato migliori risultati in termini di tenuta delle quote di mercato, rispetto a Francia e Germania.La gran parte dei settori industriali ha evidenziato una crescita tendenziale del fatturato deflazionato nei primi 11 mesi del 2022, ad iniziare dall'con un +15,6%, segue il sistema(+14%). La(+11,5%) ha messo a segno una performance all'export tra le più brillanti del panorama manifatturiero italiano.Tra i, elettrotecnica (+4,8%) e meccanica (3,7%) hanno registrato ritmi di crescita del fatturato deflazionato superiori alla media manifatturiera. Sopra la media, ma in rallentamento nel secondo semestre, alimentare e bevande (+3,1% nel gennaio-novembre 2022) e largo consumo (+2,8%). La tendenza al rallentamento ha caratterizzato anche i mobili. In calo il settore degli elettrodomestici (-7%).l'evoluzione di(-0.4%), anche se i dati più recenti sembrano indicare un cambio di passo. La parte bassa della graduatoria è popolata, infine, dai produttori di beni intermedi, ad iniziare dalla metallurgia che ha visto il fatturato deflazionato contrarsi del 5,8%.sui livelli 2021 gli intermedi chimici (+0,1%), in crescita moderata prodotti e materiali da costruzione (+1,2%) e altri intermedi (+2,8%), e più intensa (sopra la media manifatturiera) i Prodotti in metallo (+3,8%). Per questi settori la tenuta di un profilo espansivo del fatturato deflazionato è legata al ricorso massiccio alle scorte di magazzino accumulate in precedenza.Guardando al futuro, "iper definire se la fase attuale di rallentamento possa ormai dirsi alle spalle: gli indicatori di fiducia delineano un quadro ancora incerto, seppure- si legge nella ricerca - Il contesto resta infatti complesso, condizionato dall'evolversi del conflitto russo-ucraino, dalle prospettive di ripresa dell'economia cinese e dall'impatto che l’elevata inflazione e le conseguenti politiche monetarie restrittive avranno sulla crescita dell’economia mondiale".Secondo Prometeia e Intesa Sanpaolo, unal manifatturiero italiano potrà giungere dall', tradizionale driver di numerose filiere del Made in Italy, e dal proseguimento, sebbene su ritmi inferiori rispetto all’ultimo biennio, del ciclo degli investimenti, che ha già contribuito notevolmente al rafforzamento competitivo.