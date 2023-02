MPS rimbalza in Borsa: +9%

Banca MPS

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,76%, all'indomani della pubblicazione dei conti d'esercizio 2022 L', durante la c onference call con gli analisti , ha ricordato che lo scorso anno aveva anticipato che il quarto trimestre sarebbe stato un "punto di svolta" per l'Istituto di Rocca Salimbeni, che ora si trova "nel bel mezzo di un viaggio rigoroso e disciplinato" che la porterà a centrare i target previsti dal Piano industriale.Passando ad illustrare i principali risultati del trimestre e dell'anno 2022, l'AD di MPS ha affermato che i 156 milioni di utile realizzati nel 4° trimestre "confermano la capacità della banca di generare ritorni sostenibili e costituiscono il trampolino di lancio per il prossimo anno".Il trend dell'mostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,638 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 2,366. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,191.