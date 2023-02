Open-es, grazie a RINA e piattaforma HOLOS possibile valutare impatto attacchi cyber

(Teleborsa) -, l’iniziativa di sistema lanciata qualche anno fa dall'ENI, che supporta le imprese nel percorso di sostenibilità e competitività delle rispettive catene di approvvigionamento, facendo uso di unaHOLOS, sviluppata da Cyber Partners (RINA), è unain grado di fornire individuare il livello di esposizione ai rischi cyber e valutarne l'impatto economico. Sfruttando banche dati e tecnologie leader di mercato, le imprese della community Open-es potranno ricevere una valutazione dela cui l’azienda potrebbe essere esposta e ladi una possibile minaccia cyber. La piattaforma HOLOS integra diverse tecnologie, tra cui Cyber Quant di Mastercard."Per molte aziende, come riportano anche gli analisti del World Economic Forum, il pericolo cyber è al primo posto nella mappa dei rischi ed è evidente che sia diventato un tema di business e non solo tecnologico", commenta, Executive Vice President Industry di RINA, aggiungendo "grazie a questa iniziativa RINA rinforza ulteriormente la partnership nell’ambito dell’iniziativa Open-es, offrendo alle imprese un servizio unico forte della sua esperienza multidisciplinare e del know how acquisito in materia di sicurezza informatica"., Open-es Program Manager, ha aggiunto che "questo è un ulteriore tassello che si inserisce pienamente nel disegno complessivo di Open-es, che ha l’obiettivo di integrare in un’unica piattaforma una rete di servizi e soluzioni che danno risposte concrete per lo sviluppo delle imprese. Supportare i propri fornitori e clienti nel misurare e migliorare il posizionamento sui rischi di Cyber Security, così come sulle altre dimensioni ESG, è un tema centrale per un sistema industriale competitivo e moderno".