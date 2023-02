Rinnovabili, accordo triennale algoWatt con Whitenergy

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, la controllata TerniEnergia Progetti, system integrator e O&M provider nel settore delle energie rinnovabili, e Whitenergy, Efficiency Solutions Provider, hanno sottoscritto una partnership strategica, con la formula della stewardship*, per lo sviluppo e la realizzazione di molteplici progetti nel settore della produzione dienergia da fonte rinnovabile, in direzione di clienti industriali e agroindustriali, dell’efficienza energetica, anche attraverso la promozione di offerte di Energy Performance Contract, e di progetti di autoproduzione, autoconsumo e riduzione dei consumi, compresa l’organizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).Il gruppo algoWatt e il gruppo Whitenergy - spiega una nota congiunta - attraverso servizi di elevato standard di qualità industriale, puntano a, integrando attività preliminari come gli studi di fattibilità, la diagnosi energetica, la consulenza per l’ottenimento di incentivi, la consulenza economicofinanziaria e il supporto agli investimenti, fino all’introduzione di soluzioni per l’autoconsumo, anche a distanza, il telecontrollo e il monitoraggio, la progettazione, la realizzazione e messa in attività di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di imprese industriali e agroindustriali e l’efficientamento energetico, e l’operation and maintenance evoluto, anche con il ricorso a strumenti innovativi e digitali.