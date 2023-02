Sanità digitale, Boston Scientific prima ad adottare soluzione per diagnostica in realtà aumentata di Vodafone business

(Teleborsa) -, azienda leader a livello mondiale nel settore della, è la prima azienda ad adottare la soluzione di remote proctoring di Vodafone Business che permette di visualizzare modelli 3D del cuore dele i suoi dati sanitari e di potervi interagire grazie alla realtà aumentata e alla tecnologia 5G. Questaha l’obiettivo di favorire la comunicazione e il confronto tra medici specialisti per una più efficace interpretazione dei dati anatomici-patologici e per un supporto in tempo reale per l’esecuzione dell’intervento. Con la firma di questo accordo,conferma il suo ruolo di abilitatore diper sostenere e soddisfare le esigenze di digitalizzazione del settore sanitario negli ospedali, nella società e nelle case dei cittadini.La soluzione didi Vodafone Business è una piattaforma basata su une connettività di quinta generazione che permette di elaborare, processare e infine visualizzare dati medicali provenienti da sistemi di mappatura in ambito cardiovascolare, come ad esempio immagini altamente dettagliate di diagnostica radiologica acquisite dadiverse tutt’intorno al soggetto. Questi dati e immagini vengono elaborati infruibili per visualizzazione olografica in ambiente di realtà aumentata e in(per creare una sessione collaborativa di diversi utenti) attraverso l’utilizzo di visori HoloLens 2.0 per la Mixed Reality.Il software è stato sviluppato da, la startup innovativa fondata nel 2018 da ricercatori e professori del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano e vincitrice del secondo bando Vodafone “” dedicato a startup, PMI e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia.Ad abilitare laè lagrazie alle sue caratteristiche costitutive: la larghissima banda, che rende possibili servizi e soluzioni come streaming in mobilità di, realtà virtuale e aumentata; la bassissima latenza, che abilita la comunicazione con risposte praticamente in tempo reale; e infine la possibilità di connettere un alto numero di dispositivi quali contatori, sensori, macchine industriali. Ladi remote proctoring di Vodafone Business consente di “manipolare” in tempo reale l’ologramma del modello paziente-specifico, effettuando operazioni di taglio, sezione, zoom, e replicando virtualmente le informazioni medicali necessarie al posizionamento e impianto di dispositivi come valvole transcatetere, stent, occluders…Boston Scientific, leader mondiale nella, che, attraverso prodotti e soluzioni innovativi, da oltre 40 anni, contribuisce al miglioramento dello stato di salute globale della popolazione, impiegherà la soluzione di remote proctoring di Vodafone Business nella formazione dei tecnici di sala operatoria. La fase iniziale dell’implementazione dellaprevede che vengano replicati in 3D e in realtà aumentata anche alcune soluzioni medicali di Boston Scientific, che potranno così essere visualizzate e “manipolate” nel contesto virtuale e tridimensionale di casi clinici rilevanti: in questo modo l’osservazione e la formazione del personale di sala operatoria può avvenire in un ambiente altamente tecnologico, interattivo, sicuro e ancora più vicino alla reale esperienza d’uso.Vodafone mette a disposizione la sua tecnologia eper sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dell’esperienza e della salute dei. Vodafone connette al settore sanitario già più di 20 milioni di dispositivi a livello globale grazie all’IoT, AI, 5G ed Edge Computing. Vodafone offre soluzioni dibasate su diverse tecnologie per supportare la pubblica amministrazione e i privati nell’adozione di nuovi modelli che mettano il paziente al centro e per migliorare la gestione delle risorse sanitarie.Nell’ambito del, nella gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari, Vodafone si è aggiudicata il collegamento delle strutture sanitarie in due(Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia). Vodafone è inoltre aggiudicataria dell’accordo quadro Consip per la sanità digitale 1.Nell'ottobre del 2021, Vodafone ha annunciatoconper accelerare l'adozione di soluzioni per la sanità digitale attraverso il lancio del “”, un centro virtuale per unire le soluzioni per la sanità connessa di Vodafone con l'esperienza di consulenza strategica e d’innovazione di Deloitte nel settore della sanità. Nel novembre 2021 Vodafone Italia edihanno condotto un trial clinico per la riparazione della valvola mitrale con supporto da remoto al medico in sala operatoria, basato su rete 5G e software in realtà aumentata con l’obiettivo di verificare l’applicabilità di tecnologie per remotizzare la pratica di proctoring sfruttando connettività e architettura 5G e di testare la facilità di utilizzo del sistema. Il sistema di remote proctoring impiegato è stato sviluppato da Artiness con il supporto di Vodafone Italia.Nell’ambito della5G di Milano, Vodafone ha sviluppato diversi use case nel campo dell’healthcare: progetti di telemedicina, soluzioni diriabilitativa e di servizio e ambulanza connessa fra gli altri. Alcuni di questi use case hanno poi trovato concreta applicazione nel corso dellada Covid-19: è il caso del progetto realizzato con Exprivia, Italtel e Istituto Clinico Humanitas sui sistemi di analisi e consulto medico da remoto dedicato al mondo della radiologia. Il progetto è stato utilizzato, in via sperimentale, presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Istituto Clinico Humanitas, e la soluzione è stata di fondamentale importanza durante l’emergenza pandemica per laoperativa dell’Unità di. E ancora, il progetto di telemedicina per la gestione e cura da remoto di pazienti affetti da patologie respiratorie ha reso possibile la collaborazione di Vodafone con Myairgo Italy Srl per fornire supporto – a partire da aprile 2020 – nell’implementazione di un sistema di tele-monitoraggio in sperimentazione presso l’Istituto Maugeri IRCSS Veruno (NO) dedicato ai pazienti positivi al Covid-19.