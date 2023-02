Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,77%), giornata euforica per Eurotech

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 168.221,5, in accelerazione dell'1,77% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 868, dopo che in principio di giornata era a quota 862.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, bene, con un rialzo del 2,09%.Tra leitaliane, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,2%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,83%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo dell'11,58%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,04%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,01%.