Sustainability Yearbook di S&P: Terna prima società elettrica al mondo

Terna

(Teleborsa) - Ancora una voltasi conferma al vertice dellala società guidata daè, infatti, fra le aziende incluse nella fascia di valutazione più alta, denominata ‘Top 1%’, del ‘Sustainability Yearbook 2023’, la pubblicazione di riferimento curata da, agenzia internazionale di rating che ha valutato le performance ESG di oltre 7.800 imprese mondiali. Grazie all’eccellente risultato di 91 punti (su 100) attribuiti da S&P Global nel ‘Corporate Sustainability Assessment 2022’, Terna ha registrato il miglior punteggio a livello mondiale tra leanalizzate che, in media, hanno ottenuto una valutazione di 50 punti. Percontinua nell’indicela società che gestisce la rete di trasmissione nazionale consegue ilQuesto primato mondiale - si legge nella nota - conferma il ruolo diquale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile, sicura e resiliente. Lasu cui si basa l’attività di Terna: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che il gestore della rete di trasmissione ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati per loro natura sostenibili per ilLa valutazione di S&P Global si basa su severi criteri economici, ambientali e sociali che comprendono tutte le dimensioni ESG: impatti ambientali, strategia climatica, rapporto con la comunità, gestione delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, stakeholder engagement, corporate governance, gestione dei rischi, rispetto dei diritti umani e controllo della catena di fornitura.Inoltre, la leadership nella sostenibilità di Terna, valutata come top performer dalle principali agenzie di rating ESG, è testimoniata dalla presenza della società nei principali indici ESG, tra i quali, oltre al