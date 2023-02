Wall Street in ribasso tra Fed e trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

United Health

Merck

Intel

Chevron

Nike

Cisco Systems

Fortinet,

Palo Alto Networks,

Datadog

Tesla Motors

Illumina,

Alphabet

Alphabet

Zoom Video Communications,

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, con gli investitori preoccupati per il fatto che la Federal Reserve possa continuare nella sua aggressiva stretta monetaria.Iltermina con un calo dello 0,61%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.118 punti.Depresso il(-1,83%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,25%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.del Dow Jones,(+1,35%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.(+10,95%),(+4,01%),(+2,91%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,99%.Scende, con un ribasso del 7,68%.Crolla, con una flessione del 7,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.