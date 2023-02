Zelensky al Parlamento europeo: "Ucraina vincerà e sarà membro UE"

(Teleborsa) -Così Volodymyrnel discorso al Parlamento Europeo, dove è stato accolto tra fragorosi applausi.i è poi spostato, dove si sta svolgendo il Consiglio europeo. Ad attenderlo all'ingresso il presidente del Consiglio Ue. A margine del vertice, previsto un bilaterale con la Premier"Oggi alpotrò ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile.. L'Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue", ha detto Zelensky."Il destino dell'Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi", ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai cittadini europei e ringraziando "ogni villaggio" per il sostegno dato all'Ucraina.La presidente dell'Eurocamerasu twitter ha parlato di"Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l'Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti", ha detto la presidente dell'Eurocamera aprendo la sessione plenaria. "Con fondi per il tuo popolo, con l'aiuto nella ricostruzione e l'addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa. E, ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata", ha aggiunto Metsola., ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, accogliendo il presidente ucraino con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Bruxelles il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono recati insieme da Parigi. E proprio sull'invito a Parigi da parte di Macron a Zelensky, la Meloninon ha nascosto perplessità: