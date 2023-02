Zurich: utili più alti dal 2007, aumenta cedola a 24 franchi

Zurich

(Teleborsa) - L'utile operativo del gruppol'anno scorso è salito del 12% a 6,5 miliardi di dollari, il più alto dal 2007., con l'utile per azione "adeguato all'impatto della perdita del secondo semestre sulle cessioni", spiega il gruppo in una nota.Proposto una 24 franchi svizzeri per azione.delè salito del 14% a 3,6 miliardi di dollari e il combined ratio relativo al ramo è rimasto stabile al 94,3%, grazie al continuo miglioramento dei margini commerciali. L'utile operativocresce dell'8% a 2 miliardi di dollari statunitensi, con una minore intensità di capitale dopo la vendita del back book.La fedeltà dei clienti è migliorata negli ultimi tre anni, con 2,1 milioni di nuovi clienti netti al dettaglio nel 2022.Lacon uno Swiss solvency test ratio (Sst) stimato al 265%.- commenta- Sono stati anni complessi, con sfide inaspettate, durante i quali abbiamo dovuto mantenerci agili e concentrati sui nostri obiettivi prefissati. Desidero ringraziare tutti i miei colleghi, i nostri clienti e i nostri partner per questo straordinario risultato".