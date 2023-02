Adidas affonda a Francoforte dopo profit warning

Adidas

(Teleborsa) - In forte ribasso il titoloche sulla piazza di Francoforte mostra un -10,83%.A pesare sulle azioni contribuisce il profit warning lanciato dalla società. Stima per quest'anno possibili perdite operative fino a 700 milioni dopo la rottura del contratto di partnership con il rapper Kanye West.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 143,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 136,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 150.