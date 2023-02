Borse asiatiche in calo dietro Wall Street. Moderati guadagni a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, sulla scia della chiusura negativa a Wall Street, la vigilia, con l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, che segnala la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.L'indice giapponesesale dello 0,27%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,66%.In forte calo(-1,8%); come pure, poco sotto la parità(-0,62%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,25%; con analoga direzione, variazioni negative per(-0,84%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,49%, mentre il rendimento deltratta 2,9%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)00:50: PIL, trimestrale (preced. -0,2%).