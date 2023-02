Consiglio europeo conferma sostegno a Kiev. Intesa su aiuti di Stato e migrazioni

(Teleborsa) - Si è chiuso a notte fonda il vertice dei leader dell'Ue. Ilha frenato sull'invio di aerei da guerra in Ucraina – "è impossibile consegnare gli aerei all'Ucraina a breve", ha spiegato Emmanuel Macron – ma ha comunque confermato ildal punto di vista finanziario e militare oltre a non escludere la possibilità di nuove sanzioni nei confronti di Mosca. "L'Unione europea manterrà e si adopererà per aumentare ulteriormente, in consultazione con i partner internazionali, laesercitata sulla Russia affinché ponga fine alla guerra di aggressione e ritiri le sue truppe e il suo materiale militare dall'Ucraina", si legge nelle conclusioni del Consiglio.Intesa su: in particolare i leader europei hanno condiviso la necessità di più attenzione al controllo e alla protezione delleda un lato, flessibilità sull'uso deida un lato mapiù rapidi e estesi dall'altro.Per quel che riguarda il dossier immigrazione, "l'Unione europea – si legge nelle conclusioni del Consiglio – rafforzerà la suatesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, ridurre la pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di, lottare contro i trafficanti e aumentare i rimpatri. A tal fine si intensificherà la cooperazione con i paesi di origine e di transito attraverso partenariati reciprocamente vantaggiosi. Tutte ledovrebbero essere coperte, anche con risorse adeguate"."Il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea", ha dichiarato la presidente della Commissione europea,, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "I leader hanno concordato di riconoscere reciprocamente le decisioni sui rimpatri, cosa che consentirà di velocizzarli. Il principio è che la decisione di rimpatrio presa in un Paese vale in tutti i Paesi Ue. Se quella persona si trasferisce in un altro Paese membro non dovrà essere sottoposta alla stessa procedura perchè quella decisione presa in un Paese varrà in tutta Europa", ha aggiunto.A fare il punto sul dossier economico è intervenuto il presidente del Consiglio UE,: "L'Ue è unita su tre punti chiave: i finanziamenti e lo snellimento degli aiuti di Stato, che devono essere limitati nel tempo; lo snellimento delle procedure; gli investimenti pubblici e privati nei". "Stiamo utilizzando gli strumenti disponibili, significa che abbiamo bisogno di adattare il regime sugli aiuti di Stato ma in un modo che ci permetta di difendere l'integrità del, tenendo conto anche della competitività globale. Poi ci sono gli strumenti esistenti: ci sono i finanziamenti Ue e vogliamo che siano più flessibili. Il Consiglio europeo, sulla base delle conclusioni di oggi, conta sullaper prendere ulteriori passi", ha aggiunto."Se prendiamo in considerazione la rilevanza di cosa può essere fatto dai Paesi membri con l'adattamento del regime degli aiuti di Stato e con la flessibilità dei fondi Ue esistenti, si tratta di molteche possono essere mobilitate in breve tempo e possono essere mirate ai", ha infine sottolineato.