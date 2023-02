Consiglio europeo, Meloni: molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha rivendicato il ruolo dell'Italia all'interno del. "Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia in questo Consiglio europeo, sono soddisfatta di importantissimi passi avanti fatto su alcune materie particolarmente delicate", ha dichiarato Meloni nel corso di una. Ilprodotto dal vertice Ue "è una grande vittoria per l'Italia, mi ritengo estremamente soddisfatta", ha ribadito."La posizione dell'Italia è estremamente chiara e coerente sull'con un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, militare e civile e a Zelensky con cui ho parlato ho ribadito questo", ha sottolineato la presidente del Consiglio. "L'Ue ritiene di restare al fianco di Kiev con tutti gli strumenti necessari. Ieri aho ribadito la nostra piena disponibilità, ma era importante che al di là degli stati lo facesse il Consiglio europeo nel suo complesso", ha evidenziato.Passando al, la presidente del Consiglio ha spiegato che "la" per il vertice europeo "era quella della possibilità di una flessibilità sui fondi esistenti". "L'altra cosa che abbiamo chiesto è che nella futura discussione sulsi tenesse conto del fatto se i cofinanziamenti nazionali messi in campo impattano sul. Siamo riusciti a inserire questo elemento: nella riforma del Patto si tenga conto delle decisioni prese" sugli aiuti di Stato. "La posizione italiana sulla materia economica è pienamente entrata nelle conclusioni del vertice", ha aggiunto."Abbiamo chiesto che lafaccia una proposta sul, che vada nella direzione delle esigenze strategiche europee", ha aggiunto Meloni. "Si tratta di dare una soluzione europea a un problema europeo", ha detto ricordando che c'è "una discussione aperta sull'allentamento degli aiuti di Stato, in particolare la richiesta da nazioni che hanno spazio fiscale".Per quel che riguarda infine il, Meloni si è detta "molto soddisfatta". "Ieri si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: l'immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue".