L'Italia con Enit in Bit presenta Piano Turismo, attività 2023 e novità su nuovi mercati

(Teleborsa) - Nuova vision per l’Italia turistica presentata ina Milano dain presenza del Ministro del Turismoche taglierà il nastro dello stand Enit (Padiglione 3 C24) domenica 12 febbraio alle ore 12,15. Molte le novità che segnano un cambiamento e importanti progetti con partner internazionali. Dopo aver accompagnato l’industria turistica italiana nel periodo di incertezza, Enit è oggi impegnata a guardare lontano, intensificando il proprio impegno per un'Italia più competitiva e in grado di soddisfare le ambizioni di leadership turistica globale.Tra gli, attese le conferenze stampa concome Unioncamere e Isnart per la presentazione di uno studio sull’outdoor e le previsioni trend 2023; il Maeci per il turismo delle radici; la Marina Militare e Difesa Servizi per Nastro Rosa Tour; con Trenitalia e con l’ Associazione Progetto Città Medievali. Una tre giorni densa che nell’ultima giornata vedrà anche le celebrazioni per la Cerimonia di premiazione del progetto europeo Eu Eco Tandem.Enit anche quest’anno prenderà parte alla terza edizione del, tour a vela dell’Italia organizzato da Difesa Servizi S.p.A con SSi Sports & Events, e il supporto di Enit e della Federazione Italiana Vela nato per valorizzare l’Italia e la Marina Militare con il supporto dalla Forza Armata. La gara si inserisce nel progetto “Valore Paese Italia” di cui l’Agenzia Nazionale del Turismo è co-ideatrice per promuovere le bellezze balneari della Penisola e il turismo attivo. La manifestazione si sviluppa in otto tappe lungo le coste italiane.E ancora Enit presenterà le speciali campagne, tra cui, a bordo dei vagoni di Trenitalia e tutti gli studi condotti sui turisti internazionali, anche in collaborazione con Uonioncamere e Isnart, per fornire utili strumenti agli stakeholders per analizzare e affrontare i mercati e orientare i flussi, adeguando l’offerta ai nuovi trend. Nell’ambito delle attività con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si vanno delineando tutte le azioni di sviluppo del turismo delle radici e, con gli enti locali, i progetti di potenziamento delle località meno note per creare esperienze particolari che guardano alle peculiarità dell’Italia, come ad esempio con le città medioevali. Con l’verranno quindi premiate e finanziate oltre 80 piccole e medie imprese e startup di valore che hanno dimostrato di aver messo in campo. Verranno presentate le iniziative dellache accompagna le imprese del comparto nella transizione ecologica.“L’Italia ha dalla sua la forza dell’identità comune e in Bit emerge a gran voce. La Penisola recupera a livello internazionale. Il 2023 andrà a conquistare altre quote di mercato. Si preannuncia come l'anno del ritorno ai livelli prepandemia. Gli arrivi del turismo globale aumenteranno nel 2023, dopo una crescita del 60% nel 2022. Secondo un’indagine Enit il 37,7% dei viaggiatori internazionali afferma di avere intenzione di venire in Italia nel 2023. Se così fosse, si registrerebbe un aumento pari a circa l’8% rispetto al dato dell’ultimo quinquennio da Europa e Usa. In base alle previsioni, la platea dei turisti dovrebbe essere composta per il 14,6% da spagnoli, per il 12,7% da cittadini statunitensi e per il 12,3% e 12,2% da svizzeri e austriaci. Enit ha grandi progetti in cantiere per rendere l’industria del turismo una filiera rodata, sinergica e competitiva. Infatti stiamo aprendo a nuove frontiere come l’India, gli Emirati e il Kazakistan e stiamo attivando campagne nazionali e internazionali per mantenere vivo l’interesse verso l’Italia. Segno che l’Italia viaggia unita e solidale”, commenta, Ceo Enit.“Il Sistema Italia è una grande squadra e famiglia che sta operando in sinergia e Enit si comporta da direttore d’orchestra per far crescere il comparto in modo omogeneo e coordinato. Dialoghiamo con ogni territorio, anche il più piccolo e chiediamo a tutti i rappresentanti dei luoghi che non hanno trovato ancora voce di farsi avanti per procedere insieme”, sostiene, consigliere cda e rappresentante delle Regioni in Enit. “Prosegue l’attività di promozione nazionale e internazionale del brand Italia con all’attivo campagne nei principali hub di tutto il mondo per mantenere viva la conoscenza e l’interesse delle magnificenze del nostro Paese, innestando partnership di valore, per un turismo che sia a sua volte di valore”, dichiara, direttore marketing Enit.