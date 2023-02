Luiss Diplomatic Forum 2023, appuntamento con la terza edizione il 13 febbraio

(Teleborsa) - Appuntamentocon la terza edizione di Ll’evento annuale organizzato dalla, con l'obiettivo di offrire un confronto tra la rete dei Diplomatici stranieri e italiani, le Istituzioni e le aziende italiane che operano a livello internazionale per favorire la cooperazione multilaterale su questioni cruciali dell’agenda politica globale.L’edizione di quest’anno è dedicata aicon il titolo:Obiettivo dell’iniziativa fin dalla prima edizione - spiega la nota - è anche quello di contribuire a formarePorterà i saluti istituzionali il Rettore della LuissSeguirà la Lectio Magistralis del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, intitolataIntervengono:Ambasciatrice d’Italia a Washington, con un video messaggio;Incaricato d’Affari ad interim, Ambasciata USA a Roma;Vice Presidente Luiss;Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;Managing Director American Chamber of Commerce in Italy;Direttore Generale, Confindustria;, Comitato promotore di Expo 2030 RomaL'evento - trasmesso anche in diretta streaming su Luiss Social TV - sarà moderato daProrettore all’Internazionalizzazione, Luiss.