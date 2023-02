Ucraina, il presidente delle ferrovie Kamyshin a Fsnews: “Accompagneremo Giorgia Meloni a Kiev in treno”

(Teleborsa) - "Accompagneremo Giorgia Meloni a Kiev in treno". Lo ha detto, Presidente delle Ferrovie ucraine, in un'intervista esclusiva rilasciata a FSNews, la testata online del Gruppo FS Italiane.Il Presidente ha aggiunto che fino ad ora suldelle"sono state ospitate 227 delegazioni" e "organizzato un viaggio memorabile per l’ex primo ministro italiano Mario Draghi a Kiev". “Ora aspettiamo il presidente Giorgia Meloni - ha detto Kamyshin - per rendere anche il suo viaggio eccezionalmente confortevole".Il numero uno delle Ferrovie ucraine ha anche sottolineato leaffrontate dall'inizio delper mantenere in efficienza il sistema ferroviario del Paese e di come gli iron people (uomini di ferro), come chiamiamo i ferrovieri ucraini in questi giorni, siano diventati un simbolo della resilienza civile.