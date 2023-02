Volksbank, utile 2022 sale a 75,5 milioni. Dividendo di 0,62 euro

(Teleborsa) - La banca altoatesinaha chiuso ilcon undi 75,5 milioni di euro, in aumento del 7,8% rispetto all'esercizio precedente. Il rendimento del patrimonio netto (RoTE) si assesta al 9,6%, miglior risultato nella storia dell'istituto. L'applicazione del 40% di dividend payout porta il consiglio di amministrazione a proporre all'assemblea la, a fronte dell'utile di 1,58 euro per azione.Volksbank registra un incremento del 15% dei, arrivati ad oltre 310 milioni di euro, grazie ad una crescita significativa sia delle commissioni che superano per la prima volta i 100 milioni di euro (+7% di incremento, in particolare trainato dagli eccellenti nuovi servizi digitali), che da un incremento di circa il 19% del, sostenuto sia dalla componente clientela che dalla componente finanza.Una prudente gestione dei rischi ha consentito di ridurre del 58% il, che si attesta a 30 punti base, e di ridurre del 15% la quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo () al 2,26%."È una livello di margine d’intermediazione, commissioni nette (per la prima volta sopra i 100 milioni di euro), utile ante imposte (anch’esso per la prima volta superiore a 100 milioni di euro) ed utile netto - ha commentato il- La Banca ha recuperato oggi organicamente livelli di solidità e redditività di eccellenza nel contesto bancario europeo, mostrando compattezza nell’operato e capacità di anticipare gli scenari".