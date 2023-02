Wall Street chiude negativa

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori che rimangono focalizzati su una serie di dichiarazioni da parte dei funzionari della Federal Reserve, i quali hanno stanno offrendo delle visioni piuttosto hawkish. Sul fronte macroeconomico, sono aumentate più delle attese le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti nell'ultima settimana, mentre sono diminuiti oltre le previsioni gli stoccaggi settimanali di gas negli USA.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dello 0,73%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.082 punti, ritracciando dello 0,88%. In discesa il(-0,91%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,9%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+2,38%),(+0,93%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,75%),(+3,76%),(+3,25%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,39%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.