Al BIT di Milano si parla dell'aeroporto del futuro: ecco come sarà

(Teleborsa) -sarà più orientato alo più improntato sull’? Quale ruolo avrà nello sviluppo delle infrastrutture? A queste domande sono stati chiamati a rispondere i rappresentanti di aeroporti, le società di gestione, i vettori e gli operatori ferroviari, che si sono confrontati nell’ambito della. Sono intervenuti:, Head of Aviation Business Development Adr,, Environment and Funded Initiatives Director Sea,, direttore generale di Sacbo,, presidente di IBAR,, vp Sales Italy Ita,, Responsabile di Vendita Trade e Charter AV Trenitalia,direttore vendite Italo,, Country Manager Ryanair per l’Italia.è una evoluzione fondamentale per- ha sottolineato, country manager Ryanair per l’Italia, il quale ha ricordato tutte le soluzioni messe in atto per consentire all’utente di operare in autonomia, dalla fase di prenotazione del volo all’imbarco, con l’introduzione dei controlli biometrici negli aeroporti.. L’aeroporto del futuro dovrà guardare alla generazione Z e ai millennials, ma anche i silver che hanno imparato velocemente a familiarizzare con i prodotti digitali. Tra gliintrodotti a Fiumicino, AdR ha ricordato tra l’altro una applicazione per essere guidati all’interno del terminal, mentre ilpermette di prenotare il passaggio ai controlli di sicurezza."Abbiamo continuato a progettare ampliamenti tenendo conto dei cambiamenti generazionali", ha sottolineato, DG Sacbo, ribadendo a sua volta la necessità die osservando che il quadro normativo dovrebbe facilitare le procedure di imbarco. Sotto questo aspetto, è stato ricordato che l’aeroporto di Dubai è stato il primo a realizzare l’intero, mentre la IATA si sta muovendo in questa direzione per concorrere.Per, la sfida èperché l’identità del passeggero possa essere riconosciuta in ogni scalo e non limitare ad accordi bilaterali tra singolo aeroporto e compagnia aerea.In questa prospettiva si inserisce la, che è già l’obiettivo del presente dicon la vendita integrata del viaggio via terra, aria e acqua, tramite la condivisione dei dati da potenziare e regolamentare. Per crescere, l’intermodalità necessità di. Un tema che si lega all’attenzione rivolta allaSe ilper anticipare di vent’anni l’obiettivo NetZero2050,creare le condizioni pernegli aeroporti i sistemi sostenibili, come ildel propellente normale ed è", ha precisato. E’ solo una componente dello sviluppo della sostenibilità, nel caso Ryanair è destinato a concorrere per il 34% a raggiungere l’obiettivo finale. Il resto passa dal rinnovamento tecnologico.- ha affermatoricordando che durante la pandemia era passata la falsa idea che con il turismo italiano si sarebbe risolto il problema della ripresa economica. "In verità, il 60% del turismo è straniero e ne stiamo avendo conferma anche in questa fase".