Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,96%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Seco

Reply

Sesa

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Exprivia

Beewize

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 166.018, e si è poi portato a quota 166.919,5, in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 859, dopo aver avviato la seduta a 849.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,95%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,08%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,25%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,70%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,26%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,32%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,08%.