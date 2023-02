Ansaldo Energia firma un contratto per quattro turbine a gas in Azerbaigian

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica dell’Azerbaigiane del Ministro delle Imprese del Made in Italy, la firma del contratto tra, il più grande produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaigian. Contestualmente, è stata posta la prima pietra dei lavori di sviluppo e ammodernamento della centrale. L’accordo prevede la fornitura da parte dell’azienda italiana di quattro turbine a gas AE94.3A, per un valore di oltre 160 milioni di euro.“Unche evidenzia il valore della partnership strategica tra Italia e Azerbaigian, tanto più significativo perché sul settore della, che apre la strada ad una più ampia presenza del Made in Italy e delle sue eccellenze produttive anche in altri settori industriali” ha commentato il Ministro Urso. “I nuovi contratti dimostrano come Ansaldo Energia hariconosciute proprio nei Paesi a più alta crescita. Un segnale di fiducia per il futuro”Le quattroAE94.3A di Ansaldo Energia - un prodotto storico con oltre- saranno installate come ulteriore impianto di generazione (ciclo combinato) presso la centrale "Azerbaijan", situata nella città di Mingachevir. Con questa nuova fornitura, l'impianto sarà concepito come due turbine a gas per ogni turbina a vapore, determinando un significativo aumento dell'efficienza e una diminuzione dei consumi di gas.“Oggi è un giorno molto importante per il settore energia dell'Azerbaigian, in cui sono state gettate le basi per la costruzione di una nuova centrale elettrica nel nostro Paese” ha ribadito il Presidente di Azerenerji,. “Con le ultime tecnologie fornite da Ansaldo Energia l'impianto garantirà la sostenibilità energetica, soddisferà le crescenti esigenze energetiche del nostro Paese e contribuirà alla tutela dell'ambiente, al risparmio di gas naturale nella produzione di energia elettrica e all'espansione del nostro potenziale nell’export”. La turbina a gas AE94.3A produce 340 MW di potenza elettrica, con un'efficienza del 40,3% in condizioni standard. Ansaldo Energia ha installato 80 unità in ciclo combinato e 16 in ciclo aperto in 16 Paesi del mondo."L'Azerbaigian è un Paese strategico per l'Italia e Ansaldo Energia ha dimostrato, dal 2020, un forte interesse per il mercato del Paese azero, favorendo, negli anni, numerosi incontri istituzionali di alto profilo con interlocutori di primo livello. Abbiamo individuato significative opportunità di business e, di conseguenza, abbiamo scelto di aprire una nostra filiale in loco per contribuire allo sviluppo energetico del Paese”. Lo affermaChief of International & Public Affairs.